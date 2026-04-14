İstanbul'da hava kirliliği oranı belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbul'da hava kirliliği martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026 yıllarının mart ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

HAVA KİRLİLİĞİ EN ÇOK SULTANGAZİ'DE

Buna göre, İstanbul'da mart ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 30,6 mikrogram, Mart 2025'te ise 40,3 mikrogram ölçüldü. Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yüzde 24 azaldı.

Mart 2026'da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 59,5 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 54 mikrogramla "Kağıthane" ve 46,9 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 9,2 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonu'nda 16,9 mikrogram, "Kumköy" ve "Ümraniye 1" 18,1 istasyonlarında ise mikrogram olarak ölçüldü.

HAVA KİRLİLİĞİ 5 İSTASYONDA ARTTI

Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 19 istasyonda azaldı, 5 istasyonda artış gösterdi.

Mart ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 81'le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 48'le "Ümraniye 1" ve yüzde 47'yle "Beşiktaş" istasyonları takip etti.

Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 74'le "Arnavutköy" ve yüzde 46 ile "Sancaktepe" olarak kayıtlara geçti.