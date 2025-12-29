İstanbul'da Hava Nasıl Olacak? 5 Günlük Hava Tahmini (29 Aralık - 2 Ocak)

İstanbul hava durumunu merak edenler için 29 Aralık – 2 Ocak arasındaki 5 günlük hava tahmini belli oldu. “Bugün İstanbul’da hava nasıl?”, “Önümüzdeki günlerde sıcaklık kaç derece olacak?”, “İstanbul’da yağmur var mı?” Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı gibi merak edilen soruların yanıtları şöyle:

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih Gün Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 29 Aralık Pazartesi Bulutlu 2 7 30 Aralık Salı Yağmurlu 5 13 31 Aralık Çarşamba Bulutlu 3 5 01 Ocak Perşembe Parçalı bulutlu -1 6 02 Ocak Cuma Parçalı bulutlu 3 9

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

29 Aralık Pazartesi – Bulutlu ve Serin

Haftanın ilk günü İstanbul genelinde bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 7°C civarında. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha düşük olabileceğinden, dışarı çıkarken kalın giyinmekte fayda var.

30 Aralık Salı – Yağmurlu, Sıcaklık Artıyor

İstanbul’da yağmur var mı? sorusunun yanıtı Salı günü için “evet”. Gün içinde yağmurlu hava etkili olurken, en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık ise 13°C seviyesine çıkıyor. Şemsiyesiz çıkmamak ve ana yollarda yoğunlaşabilecek trafiği hesaba katarak plan yapmak önemli.

31 Aralık Çarşamba – Yılın Son Günü Bulutlu

Yılın son gününde gökyüzü yeniden bulutlu. Sıcaklıklar 3°C ile 5°C arasında seyrediyor. Akşam saatlerinde dışarıda yılbaşı planı olanların, düşük sıcaklıklara karşı kat kat giyinmesi gerekiyor.

01 Ocak Perşembe – Yeni Yıla Parçalı Bulutlu Başlangıç

Yeni yılın ilk gününde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. En düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık ise 6°C. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına inerken, sabah erken saatler için don hissi oluşturabilecek bir soğuk söz konusu.

02 Ocak Cuma – Parçalı Bulutlu, Daha Ilık

Haftanın son iş gününde İstanbul’da hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 9°C civarında. Özellikle gündüz saatlerinde Salı ve Çarşamba gününe göre biraz daha ılık bir hava hissedilebilir.

İstanbul 5 günlük hava durumu verileri; kentin önümüzdeki günlerde çoğunlukla bulutlu, Salı günü ise yağmurlu bir hava yaşayacağını gösteriyor. Sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde düşük seyredecek olması nedeniyle, dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve planları buna göre yapmak, hem sağlıklı kalmak hem de günlük hayatı daha rahat sürdürmek açısından önemli görünüyor.