İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü

İstanbul'da, uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından bugün sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi.

Megakentliler uzun bir aradan sonra yükselen hava sıcaklığının da etkisiyle dışarıya çıktı.

Avrupa Yakası'nda, kentin gözde tarihi noktalarından Karaköy sahili, 23 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta güneşin tadını çıkarmak isteyenlerce tercih edildi.

Karaköy'ün sahil kesimi ve Galata Köprüsü çevresi sabahtan itibaren kalabalıklaşmaya başladı.

Küçükçekmece'deki Menekşe sahiline giden bazı kişiler ise kış günü olmasına rağmen denize girdi.