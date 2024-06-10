İstanbul'da havuz başında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı
İstanbul Avcılar'da, bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir sitenin havuzunda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, aralarında kadınlarında bulunduğu gruptakiler birbirine saldırdı.
Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, çevredekiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan O.Y., M.T. ile 18 yaşından küçük M.Y.K. gözaltına alındı.
M.K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.Y. ile M.T. isimli şüpheliler "kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.