İstanbul'da havuz başında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı

İstanbul Avcılar'da, bir sitenin havuzunda iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Güncel 10.06.2024 13:44 Giriş: 10.06.2024 13:44

Güncelleme: 10.06.2024 13:47 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA