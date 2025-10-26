İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
İstanbul'da saat 19.44'te hissedilen deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 3,7; merkez üssünün ise Karadeniz olduğu bildirildi.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 19.44'te yaşandı ve birkaç saniye sürdü.
AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin bilgilendirmeler paylaştı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu belirtildi. Deprem, İstanbul'un Karadeniz açıklarında, 13,5 km derinlikte yaşandı.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem Karadeniz- Ormanlı açıklarında, 11,2 km derinlikte gerçekleşti.