İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 19.44'te yaşandı ve birkaç saniye sürdü.

AFAD ve Kandilli, depreme ilişkin bilgilendirmeler paylaştı.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu belirtildi. Deprem, İstanbul'un Karadeniz açıklarında, 13,5 km derinlikte yaşandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem Karadeniz- Ormanlı açıklarında, 11,2 km derinlikte gerçekleşti.