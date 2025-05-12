İstanbul'da Hopa buluşması

Artvinliler Hizmet Vakfı'nın (AHV) 11 Mayıs Pazar günü düzenlediği buluşmada Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan yer aldı.

Moderatörlüğünün AHV Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Orman ile Hemşinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda AHV Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Akbıyık tarafından yapılan, Artvinliler Hizmet Vakfı, Hemşinliler Hizmet Vakfı ve Hopalılar Derneği ortak etkinlik, Vakfımız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhterem Yılmaz’ın daveti ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Artvinliler Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı, Utku Cihan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların Artvinliler arasında dayanışma ve "ortak aklın gelişmesine katkı sağladığını" belirterek katılımcılara teşekkür etti.

AHV tarafından hazırlanan mini Hopa belgeseli ardından, Utku Cihan, 13 ay içinde Hopa'da hayata geçirilen projeler, yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Etkinliğe Hemşinliler Hizmet Vakfı Başkanı Necmettin Aydın ve vakıf üyeleri, Hopalılar Dernek Başkanı Serpil Nur Çapan ve üyeleri, İş İnsanı İsmet Acar, AHV Kurucu Başkanı Atilla Öztürk, AHV Danışma Kurulu Başkanı Mikail Kaya, AHV yönetim Kurulu Üyeleri E. Mine Emirzade Artar, Fuat Ekin, Şavşat Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertan Karagöz, Şavşat Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yiğit, Beykoz Artvinliler Dernek Başkanı Mehmet Uzun ve Artvinli Hemşehrilerimiz katılım sağladı.

İstanbul’da yaşayan Artvinliler de yöreye ait sorularını dile getirdi. Belediye Başkanı Utku Cihan’a plaket takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.