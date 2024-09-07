İstanbul'da husumetli 2 suç örgütüne operasyon: 24 kişi tutuklandı

İstanbul'da aralarında husumet bulunan 2 suç örgütüne yönelik "Kuyu-23 Operasyonu"nda yakalanan 29 şüpheliden 24'ü tutukladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu"nda 29 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu"nda 29 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Organize suç örgütü üyesi 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, eylemde kullanılan 1 otomobil, 1 çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAHÇELİEVLER SALDIRILARI

Bu suç örgütlerine üye şüpheliler arasında 27 Ağustos'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Bahçelievler'de 30 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, örgüt üyesi E.K'nin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde suç örgütü üyelerinin, diğer örgüt üyelerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu, orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı ve yine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.