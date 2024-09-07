İstanbul'da husumetli 2 suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu"nda 29 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, kent genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23 Operasyonu" düzenlendi.

Organize suç örgütü üyesi 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, eylemde kullanılan 1 otomobil, 1 çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

BAHÇELİEVLER SALDIRILARI

Bu suç örgütlerine üye şüpheliler arasında 27 Ağustos'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Bahçelievler'de 30 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, örgüt üyesi E.K'nin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde suç örgütü üyelerinin, diğer örgüt üyelerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu, orada bulunan 1 polis memuru, 1 jandarma personeli, 1 özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı ve yine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.