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İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 05.10.2024 23:55
Kaynak: AA
İstanbul'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Şişli Vali Konağı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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