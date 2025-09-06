İstanbul'da iki ilçede otobüs kazası

İstanbul'da iki ilçede otobüs kazası meydana geldi.

Beşiktaş'taki kaza Dolmabahçe Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağış nedeniyle virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan İETT şoförü polis merkezine götürüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ KORKULUKLARA ÇARPTI

Küçükçekmece'de de sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman- Yenibosna Metro hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Halkalı Meydan'da yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Şoför ve otobüste bulunan 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken otobüste hasar oluştu. Yolcular başka otobüsle yoluna devam ederken kazaya karışan otobüs bulunduğu yerden alındı.