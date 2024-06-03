İstanbul'da iki metro hattında arıza

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı ve Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarında teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Güncel 03.06.2024 12:34 Giriş: 03.06.2024 12:34

Güncelleme: 03.06.2024 12:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA