İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.

Kazada, 23 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Öte yandan, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar garaja götürülecek.

Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kamera kaydında, durakta yolcu alan metrobüse, durağa yanaşan başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görüldü.

Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendiliğinden araçtan indiği görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun, bulunduğu yerden diğer yolcularca çıkarıldığı anlar da yer aldı.

İBB: KAZAYLA İLGİLİ İDARİ VE TEKNİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince idari ve teknik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yaralıların durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin olay yerinde incelemede bulundu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve bazı yetkililerden kazayla ilgili bilgi alan Gül, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Kazayı öğrendikten sonra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile hastanelerde yaralıları ziyaret ettiklerini kaydeden Gül, "Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor." ifadelerini kullandı.

"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Gül, "Kazanın sebebi teknik olarak incelendikten sonra belli olacak. Sizin de bizim de gördüğümüz; metrobüslerden biri yolcu indirirken diğer metrobüs durmayarak arkadan çarpıyor. Çarpma neticesinde de öndeki metrobüsten inen yolcularımız sağa sola savruluyorlar. Bunun duramama sebebi nedir, incelemeler, hem adli hem idari soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak." diye konuştu.

Öte yandan Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Vali Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ile Beykent Üniversite Hastanesi'ne giden Vali Gül, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, yetkililerden vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çanakkale Ezine'de ve İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.