İstanbul'da iki motosiklet çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Motosikletlerden birinin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

İstanbul'da iki motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, Fatih'te gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da motosiklet çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimliği belirlenen şüpheli A.Ö. (22) Fatih'te gözaltına alındı.

Aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 2 motosiklet ele geçirildi.

Hakkında 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada zanlının bir motosikleti çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.