İstanbul'da iki silahlı saldırıda 10 gözaltı

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki iki silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

İstanbul Bahçelievler gece saatlerinde iki saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Polis iki farklı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıların birbiriyle bağlantısı araştırılıyor.