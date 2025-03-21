İstanbul'da İmamoğlu ablukası: Saraçhane'ye giden tüm yollar kapatıldı!

İstanbul Valiliği, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kapatılan yollara yenisini ekledi.

Valilik, Saraçhane çevresindeki birçok yolun 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Trafiğe kapatılan yollar şöyle:

• Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

• Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Kapatılan yollara alternatif güzergahlar ise şöyle:

• 10.Yıl Caddesi,

• Namık Kemal Caddesi,

• Sahil Kennedy Caddesi,

• E-5 D100 Karayolu.