İstanbul'da İmamoğlu eylemleri: Gözaltına alınan 53 kişi daha tutuklandı
İstanbul'daki izinsiz gösterileri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 134 kişiden 53'ü tutuklandı, 61'i adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul'da protestoların başladığı günden bugüne tutuklananların sayısı 263'e yükseldi.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok yerde protestolar gerçekleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmaların ardından yapılan eylemlere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 kişiden 53'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 kişiden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 53 kişinin tutuklanmasına hükmetti.
Gözaltına alınanlardan 18 kişiye "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 kişiyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.
İstanbul'da protestoların başladığı günden bugüne tutuklananların sayısı 263'e yükseldi.