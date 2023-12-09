İstanbul'da internet üzerinden kaçak sigara satan 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'da internet üzerinden kaçak sigara satan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin temin ettiği kaçak sigara ve tütünleri internet üzerinden Türkiye genelinde sattığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, zanlının kaçak sigara ve malzemeleri Esenyurt'ta bir depoda sakladığı tespit edildi.

Depoya düzenlenen operasyonda 500 bin boş makaron, 400 bin doldurulmuş makaron, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 1000 kilogram sarmalık tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli İ.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.