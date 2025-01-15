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İstanbul'da iş cinayeti: Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düşen işçi yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa’da şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki Sinan Budak, 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışma Yaşamı
  • 15.01.2025 10:28
  • Giriş: 15.01.2025 10:28
  • Güncelleme: 15.01.2025 10:30
Kaynak: DHA
İstanbul'da iş cinayeti: Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düşen işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki Sinan Budak, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gözyaşlarını tutamayan Budak’ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

KEPÇE KOVASI ÜZERİNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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