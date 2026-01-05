İstanbul'da iş cinayeti: Yüksekten düşen 63 yaşındaki Veli Akyürek hayatını kaybetti

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir AVM’de kamera sistemi takarken yüksekten düşen 63 yaşındaki işçi Veli Akyürek, yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre olay, Sarıyer’e bağlı Seyrantepe’deki bir AVM’de yaşandı. Bir elektrik şirketinde çalışan Veli Akyürek, AVM’de bulunan bir iş yerinde kamera sistemlerinin montajını yaptığı sırada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi paylaşımında, "12 Eylül darbesi sonrası Metris Cezaevinde de yatan Gültepeli bir devrimci abimizi iş cinayetinde kaybettik" denildi.