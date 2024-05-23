İstanbul'da iş yerine el bombası atıldı

İstanbul'da bir tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İşyerine daha önce de silahlı saldırı düzenlenmişti.

İstanbul Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. İş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesinin önüne gelen şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.

Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı. Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde atölyenin önüne gelen kapüşonlu şüphelinin, bombayı atarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.