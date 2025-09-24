İstanbul'da işçi cinayeti: Döverek katlettiler

İstanbul Başakşehir’de bir işyerinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilen işçi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün öğle saatleri sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Bir dükkanda çalışan yabancı uyruklu N.P.'nin, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi.

Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi.

N.P.'nin, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu ekiplere bildirdi.

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

Adrese gelen polis ekipleri elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan N.P.'nin ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile N.P.'nin başında beklediğini gördü.

Duruma müdahale eden ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan N.P., olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

N.P.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler olay yeri inceleme çalışmasının ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.