İstanbul'da IŞİD'e para aktardığı şüphesiyle gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı

İstanbul’da IŞİD’e maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.

İstanbul’da IŞİD’e maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları şüphesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; IŞİD örgütüne destek veren şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatmış, örgütü fonladıkları değerlendirilen 20 şüphelinin yakalanması için 17 Ekim’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul’da 20 şüphelinin yakalanması için 20 ev ve 7 işyerine gerçekleştirilen baskında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adreslerinde bulunamaya 3 firari kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haklarında örgüte fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlıkları dondurulan şüphelilerin sorguları bu sabah tamamlandı. İfade işlemlerinin ardında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin biri savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu örgüte aktarılan para transferinde izlerine rastlanan ve başka kişilere birçok kez para transferi yaptıkları öğrenilen 16 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.