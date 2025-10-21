İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD'e finansman sağladığı belirtilen 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı şüphelilerin çatışma bölgelerine aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para topladığı belirlendi.

Savcılıkça, isimleri belirlenen 13 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine ekipler, 7 ilçede 12 adrese yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltındakilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, faturasız, reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Söz konusu kişiler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.