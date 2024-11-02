İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul'un 10 ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı. 10 kişi adli kontrol ve 1 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 10 ayrı ilçede operasyonlar düzenleyerek aralarında örgütün yöneticilerinden Mustafa Kahveci'nin de bulunduğu 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.
AHİDDER isimli dernek çevresinde mescit-medrese faaliyeti yürüten ve topladıkları zekat, fitre, infakla IŞİD'e gelir elde ettikleri belirtilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11 KİŞİ ŞARTLI SERBEST BIRAKILDI
Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi (elektronik kelepçe) kararı verildi.