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İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Güncel
  • 13.01.2025 18:19
  • Giriş: 13.01.2025 18:19
  • Güncelleme: 13.01.2025 18:22
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'e aktarılmak üzere para topladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı.

İstanbul'da ikamet eden 8 şüphelinin topladıkları paraları, IŞİD'e aktarılmak üzere Adana'daki Ramazan Ç. isimli şüpheliye ulaştırdıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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