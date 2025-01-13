İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'e aktarılmak üzere para topladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yapıldı.
İstanbul'da ikamet eden 8 şüphelinin topladıkları paraları, IŞİD'e aktarılmak üzere Adana'daki Ramazan Ç. isimli şüpheliye ulaştırdıkları belirlendi.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.