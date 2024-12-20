İstanbul'da IŞİD ile bağlantısı olan 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 16 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.