İstanbul'da IŞİD ile bağlantısı olan 16 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da IŞİD ile bağlantısı olduğu tespit edilen 16 kişi belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları belirtildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 16 şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.