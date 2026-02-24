İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da IŞİD ile iltisaklı faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya kanalları aracılığıyla IŞİD propagandası yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, IŞİD'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda IŞİD ile bağlantılı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü