İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
7 ilçede 14 farklı adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.