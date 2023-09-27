İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

7 ilçede 14 farklı adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.