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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'un 7 ilçesinde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.09.2023 09:41
  • Giriş: 27.09.2023 09:41
  • Güncelleme: 27.09.2023 09:45
Kaynak: DHA
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

 7 ilçede 14 farklı adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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