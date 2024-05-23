İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Savcılık şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonlarla 13 zanlıyı yakaladı.