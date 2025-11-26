Giriş / Abone Ol
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, IŞİD adına saldırı hazırlığında oldukları ve patlayıcı temin ettikleri belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve 90 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, IŞİD adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

