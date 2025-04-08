İstanbul'da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da IŞİD bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, fişek, döviz ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, IŞİD'le bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 20 kişiden haklarında tahdit ve vize ihlali olduğu tespit edilen 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 ruhsatsız tabanca, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.