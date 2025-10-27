İstanbul'da IŞİD operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, IŞİD'e yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'le bağlantılı kişilerle örgütsel haberleşme için "Rockhetchat" isimli uygulamayı kullandıkları, sosyal medyada örgütsel propaganda yaptıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 9'u yabancı terörist savaşçı 24 kişi tespit edildi.

Polis ekiplerince, 11 ilçede belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Firari 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.