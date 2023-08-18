Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da IŞİD şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.

Güncel
  • 18.08.2023 10:20
  • Giriş: 18.08.2023 10:20
  • Güncelleme: 18.08.2023 10:24
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da gerçekleşen IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi.

Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi.

Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

IŞİD, örgütün liderinin öldürüldüğünü doğruladı
İranda IŞİDin üstlendiği silahlı saldırıyla ilgili 20 kişi tutuklandı
BirGün'e Abone Ol