İstanbul'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da IŞİD şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da gerçekleşen IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi.
Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi.
Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.