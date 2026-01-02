İstanbul'da IŞİD operasyonu: 43 kişi hakkında adli kontrol, 72 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Yalova'daki IŞİD'lilerle bağlantılı oldukları belirlenen 41 zanlının da yer aldığı 147 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıkça IŞİD'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakkında savcılığın talebi belli oldu.

118 adrese yapılan baskınlarda 147 kişi gözaltına alınırken, 32 şüpheli sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Yürütülen soruşturmada 43 şüpheli hakkında adli kontrol, 72 şüpheli hakkında ise tutuklama talebinde bulunuldu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 3 ilde gerçekleştirilen IŞİD operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyon neticesinde (118) adreste arama, elkoyma ve gözaltı işlemlerini içerir 30.12.2025 tarihinde gece saat 01:00 itibariyle eşzamanlı yapılan operasyonel çalışma neticesinde; 147 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde; 32 şüpheli şahıs 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54. maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36. maddesi ile eklenen ve 7070 sayılı kanunun 31. Maddesi ile kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen şahısların ülkemiz açısından tehdit oluşturduğundan sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 43 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı talep edilmiştir. 72 şüpheli şahıs ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir."

SORUŞTURMAYA DAİR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla IŞİD mensupları ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün sözde hocalığını-elebaşılığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında IŞİD'e taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı yönündeki tespite yer verilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Yalova'da vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan 13 şüpheli, sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin b, d ve k bentleri ile 676 sayılı KHK'nin 36. maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (yabancı terörist savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır."