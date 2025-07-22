İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul'daki IŞİD operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında, tahdit kodu, vize ihlali ve kimliksiz olduğu tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ise işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD ile bağlantılı, çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonlar sırasında, tahdit kodu, vize ihlali ve kimliksiz olduğu tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ise işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Yakalanan diğer 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.