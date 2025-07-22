İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD ile bağlantılı, çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında, tahdit kodu, vize ihlali ve kimliksiz olduğu tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs ise işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yakalanan diğer 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.