İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İsranbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda altı kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan dört kişi aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'in "Horasan vilayeti yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği ifade edilen, örgütün sözde 'Göç ve Lojistik Komitesi' unsurları ile bağlantılı dört kişi ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirtilen, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu tespit edilen altı kişi olmak üzere toplam 10 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Firari durumdaki diğer dört kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.