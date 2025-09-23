İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 7’si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekipleri tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 8 şüpheli ve bu şüphelilerle bağlantılı olduğu düşünülen ve para transferi gerçekleştiren 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

6 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandnan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.