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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 16.05.2024 09:28
  • Giriş: 16.05.2024 09:28
  • Güncelleme: 16.05.2024 09:28
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD'e faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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