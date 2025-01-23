İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.
Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceğini öğrenildi.