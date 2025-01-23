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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceği belirtildi.

Güncel
  • 23.01.2025 14:19
  • Giriş: 23.01.2025 14:19
  • Güncelleme: 23.01.2025 14:19
Kaynak: AA
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA / Arşiv

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceğini öğrenildi.

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