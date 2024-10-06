İstanbul'da IŞİD operasyonu: Bomba düzeneklerini hazırlayan şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bomba yapımında görev aldığı tespit edilen R.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlarca tutuklanan R.H. cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD ve çatışma bölgelerinde bulunan örgütlerle bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişilere yönelik operayson başlatıldı.

Operasyonda çatışma bölgelerinde IŞİD içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H.(34) yakalandı.

R.H. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.