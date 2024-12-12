İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, aralık ayı toplantısının üçüncü oturumunda İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmasını onayladı.

Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşen oturumda, zam teklifi CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilirken AKP grubu "hayır" oyu kullandı. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

BÖLGELERE GÖRE YENİ TARİFELER

Fatih ve Kadıköy gibi merkezi bölgelerde, 1 saate kadar olan otopark ücreti 70 liradan 150 liraya çıkarıldı. Günlük ücretler ise 270 liradan 500 liraya yükseltildi. Beşiktaş, Şişli ve Üsküdar gibi ilçelerde de benzer şekilde yüzde 50 ila yüzde 115 arasında değişen zamlar uygulanacak. Daha dış bölgelerde, 1 saatlik park ücretleri 50 liradan 60 liraya yükseltilirken, 12-24 saatlik ücret 195 liradan 200 liraya çıktı.

DİĞER ZAMLAR VE MESİRE ALANI ÜCRETLERİ

Zam paketinde, orman ve mesire alanlarına giriş ücretleri de arttırıldı. Otomobil giriş ücreti 141 liradan 170 liraya, minibüs ve kamyonetler için ise 403 liradan 420 liraya yükseltildi. Ayrıca taksi duraklarındaki giriş çıkış ve günlük kullanım ücretleri de yükseltildi.