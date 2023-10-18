İstanbul'da İsrail protestosu: Polisten biber gazlı müdahale
İsrail'in Gazze'de Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto başladı. Polis kitleye karşı biber gazı kullandı. Ankara'da ise Seğmenler Parkı'nda İsrail saldırısı protesto edildi.
İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalaması Türkiye genelinde protesto edildi. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerleri aşmak isteyenlere karşı polis biber gazı kullandı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde de gösteri düzenlendi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren eylemciler, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
Bazı kişiler ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürüyor.