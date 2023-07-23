İstanbul'da kaçak balık avlayan kişiye para cezası

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak balık avladığı tespit edilen kişiye 16 bin 561 lira ceza verildi.

Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile İBB ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı.

Denetimlerde, zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edilen 160 kilogram 4 mavi yüzgeçli orkinos balığına el konuldu.

Balıkları avlayıp satmaya çalışan kişiye de 16 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.