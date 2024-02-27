İstanbul'da kaçak silah atölyesi kurmuşlar

İstanbul'da 5 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, bir adet yasadışı silah atölyesi, 425 tabanca, yaklaşık bin silahın imalatına yetecek parça ele geçirildi.

İstanbul'da çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar Pendik, Ümraniye, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu, 1 adet yasadışı silah atölyese, 432 adet tabanca, bu tabancalara ait 525 şarjör, yaklaşık 1000 adet silah imal edecek parça (Silah gövdesi, silah sürgüsü, açık uçlu silah namlusu, tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil, çıkarıcı gibi değişik silah parçaları) ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.