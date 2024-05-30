İstanbul'da kadın cinayeti: Ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürdü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek, ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürdü. Cinayetin ardından saldırgan, olay yerinden kaçarken sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yaşanan kadın cinayetinin ardından bu kez de Bayrampaşa'da bir kadın, ayrı yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cinnet getirdiği iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek, ayrı yaşadığı eşini, daha sonra da kızını silahla vurarak öldürdü.

SALDIRGAN KAÇTI

Şahıs, cinayet sonrası evden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.