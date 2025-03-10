İstanbul'da kadın cinayeti: Esenyurt'ta bir erkek, birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

İstanbul Esenyurt’ta Tuncer Batmaz adlı erkek, bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gülnur Akalın'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837. Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuncer Batmaz ve Gülnur Akalın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gülnur Akalın'ı bıçakla öldüren Tuncer Batmaz, daha sonra yine bıçakla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin olay yerinde uzun süre inceleme yaptı.