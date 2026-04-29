İstanbul'da kadın cinayetlerine karşı yürüyüş çağrısı
Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelerin ardından İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü, öldürülen kadınlar için 2 Mayıs’ta Şişhane Tünel’den Eminönü’ne yürüyüş çağrısı yaptı.
Kadınlar, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'ye Şişhane Tünel'den Eminönü'ne yürüyüş çağrısı yaptı.
Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkat çeken Kadınlar Birlikte Güçlü, çağrıda, "Şiddeti önlemesi gerekenler kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor" dedi.