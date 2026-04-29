İstanbul'da kadın cinayetlerine karşı yürüyüş çağrısı

Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmelerin ardından İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü, öldürülen kadınlar için 2 Mayıs’ta Şişhane Tünel’den Eminönü’ne yürüyüş çağrısı yaptı.

  • 29.04.2026 10:15
  • Güncelleme: 29.04.2026 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

İstanbul’da Kadınlar Birlikte Güçlü, Gülistan Doku soruşturmasındaki gelişmelerin ardından öldürülen kadınlar için eylem gerçekleştirecek.

Kadınlar, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'ye Şişhane Tünel'den Eminönü'ne yürüyüş çağrısı yaptı.

Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine dikkat çeken Kadınlar Birlikte Güçlü, çağrıda, "Şiddeti önlemesi gerekenler kadınları öldürüyor, üstünü örtüyor" dedi.

