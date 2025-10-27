İstanbul'da kamyon, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yolcu yaralandı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden kamyon, durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Büyükçekmece'de, bir kamyonun, durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu yaralanan 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden U.A. idaresindeki kamyon, durağa yanaşan E.G. idaresindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada 9 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.