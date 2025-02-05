İstanbul'da kar alarmı

(İSTANBUL) Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saat 07.00 itibarıyla alarm durumuna geçti. AKOM’da, İBB birimleri ile Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle koordinasyon çalışmaları yürütülüyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sokakta kalan evsizler için de İBB barınma hizmeti başlattı.

İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kısa süreli de olsa kendini göstermeye başladı. Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi bekleniyor.

AKOM alarm durumuna geçti

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saat 07.00 itibarıyla alarm durumuna geçti. AKOM’da, İBB birimleri ile Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle koordinasyon çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Tuzlama ve müdahale çalışmaları sürüyor

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldı. Kullanılan malzeme miktarları şu şekilde açıklandı:

İBB Yol Bakım Ekipleri: 65 ton tuz

ICA Ekipleri: 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre

KMO Ekipleri: 99 ton tuz, 22 ton solüsyon

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerin sahada çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Evsizlere kış hizmeti

Soğuk hava koşullarına karşı İBB, evsizlere yönelik kış hizmetlerini sürdürüyor. Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, barınma ihtiyacı olanlar tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Misafir edilen kişilere banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek, sağlık taraması ve ilaç desteği gibi hizmetler sunuluyor. İBB'den verilen bilgilere göre, şu an misafir edilen kişi sayısı; 462 erkek, 76 kadın olmak üzere toplam 538 kişi. 11 Kasım 2024’ten bu yana misafir edilen toplam kişi sayısı; 1.871. Ayrıca, evsiz vatandaşların ailelerine teslim edilmesi veya memleketlerine gönderilmesi konusunda da destek sağlanıyor.

Sokak hayvanlarına mama desteği

Soğuk hava koşulları nedeniyle sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için de çalışmalar devam ediyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapıyor.

AKOM’un anlık hava tahminleri, durum raporları ile İBB tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler güncellenerek İbb.İstanbul sitesinden yayınlanacak.