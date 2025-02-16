İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetreyi bulacak: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta sonunda ise kar yağışı görüleceğini söyledi. Şen, "Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var" dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini söyledi.
CNN Türk yayınında kar yağışı beklentisine ilişkin konuşan Şen, kar yağışının İstanbul'un yanı sıra Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey batı kesimlerinde de etkili olacağına dikkat çekti.
Şen, İç Anadolu’da sis ve buzlanma görüleceğini kaydetti.
Şen, 19 Şubat günü İstanbul'da sıcaklıkların düşeceğini, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını söyledi.
Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar da bir miktar daha düşüş beklendiğini belirten Şen, 21 Şubat Cuma günü itibariyle kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı bilgisini paylaştı.
"GEÇEN YAĞAN KARDAN FAZLA OLACAK"
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok. Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.
21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.
"10 SANTİMETREYİ GÖREBİLİR"
Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.
Önümüzdeki hafta eğer değişmezse 21-22-23 Şubat tarihlerinde önümüzdeki hafta sonu İstanbul'a kar geliyor. Batı Karadeniz'e de geliyor. Ankara'ya da Pazar günü ve Pazartesi kar yağışı görülüyor ancak İstanbul'a Çarşamba karla karışık yağmur, hafta sonu da kar geliyor."