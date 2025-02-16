İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetreyi bulacak: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini söyledi.

CNN Türk yayınında kar yağışı beklentisine ilişkin konuşan Şen, kar yağışının İstanbul'un yanı sıra Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey batı kesimlerinde de etkili olacağına dikkat çekti.

Şen, İç Anadolu’da sis ve buzlanma görüleceğini kaydetti.

Şen, 19 Şubat günü İstanbul'da sıcaklıkların düşeceğini, kentte karla karışık yağmurun etkili olacağını söyledi.

Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar da bir miktar daha düşüş beklendiğini belirten Şen, 21 Şubat Cuma günü itibariyle kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı bilgisini paylaştı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok. Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.

21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.